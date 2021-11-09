Тирасполь, , 10:20 — REGNUM В ходе 509 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 196 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 71 350 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 64 757 человек, в том числе 721 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1606 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали десять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1089 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 312 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 301 человека, скончались пять пациентов с COVID-19.