Брянск, 9 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Три автомобиля столкнулись на подъезде к Брянску на 110 километре трассы М-3 «Украина» 8 ноября. Под колёсами грузовика погиб пассажир отечественной легковушки, которую вынесло на встречную полосу от удара с машиной скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УГИБДД.

Пресс-служба УГИБДД по Брянской области ДТП с машиной скорой помощи под Брянском

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи, двигаясь по обочине в сторону Брянска с включённым световым сигналом, не справился с управлением и наехал на дорожный знак. Затем спецтрансопрт отбросило на попутную ВАЗ-21 099 с номерами орловского региона. Легковой автомобиль от столкновения выехал на встречную полосу и попал под колёса DAF с прицепом.

В лобовом столкновении с грузовиком на месте погиб 24-летний водитель ВАЗ, его 17-летняя пассажирка госпитализирована с различными травмами.