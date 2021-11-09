Москва, , 10:20 — REGNUM Только восстановив возможность мечтать человек сможет стать кем-то большим, чем он есть и искупить позор предательства коммунистической идеи, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире своего обращения по случаю годовщины Великой октябрьской социалистической революции 7 ноября на канале движения в YouTube.

Сергей Кургинян Максим Додонов © ИА Красная Весна

Человечество сумело преодолеть безнадегу, в которой оно оказалось в начале прошлого века благодаря большевистской революции, в которую поверили очень многие. И предательство этой революции породило еще большую безнадегу, в которой мы оказались сегодня, заявил политолог.

«А теперь мы снова обрушились в какую-то безнадегу, еще более глубокую, еще более какую-то такую мелкотравчатую, чем в начале двадцатого столетия. И мы живем в этом. И мы понимаем, что эта жизнь не может продолжаться, и какая-то часть сильно хочет, но достаточно ли этой силы для того, чтобы реализовать задачи в тысячу раз более сложные, чем те, которые реализовали большевики при том, что и те-то были неподъемными и реализованы были чудом?», — заявил Кургинян.

По его словам, сегодня можно только задаваться этим вопросом и искать в себе силы, понимая, что огонь внутри человека не должен остывать, а подключенность к высоким энергиям должна только усиливаться, а не ослабевать.

«Мысль Маркса о том, что коммунизм — это отчуждение человека от родовой сущности, и что духовная смерть — это отчуждение от родовой сущности… Маркс в этом смысле был последним светским философом, который вообще говорил о какой-то сущности, и что отчуждение от этой сущности сродни отчуждению от Бога… Также чужда современным марксистам мысль о том, что преодоление отчуждения, вообще-то, предполагает совсем крупные деяния», — заявил Кургинян.

По его словам, Маркс из связывал с отсутствием разделения труда, что является очень дерзким и смелым для своего времени. Сегодня же сама способность мечтать или убита, или заснула, или же находится в поврежденном состоянии. И находясь в сложившейся ситуации, необходимо не прославлять, ни поносить революцию, а задаваться вопросом, кто мы есть сами. И только там можно искупить позор предательства коммунистической идеи.