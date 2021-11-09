Искупление позора предательства революции или духовная смерть — Кургинян
Москва, 9 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Только восстановив возможность мечтать, человек сможет стать кем-то большим, чем он есть, и искупить позор предательства коммунистической идеи, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире своего обращения по случаю годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября на канале движения в YouTube.
Человечество сумело преодолеть безнадегу, в которой оно оказалось в начале прошлого века, благодаря большевистской революции, в которую поверили очень многие. И предательство этой революции породило еще большую безнадегу, в которой мы оказались сегодня, заявил политолог.
По его словам, сегодня можно только задаваться этим вопросом и искать в себе силы, понимая, что огонь внутри человека не должен остывать, а подключенность к высоким энергиям должна только усиливаться, а не ослабевать.
По его словам, Маркс из связывал с отсутствием разделения труда, что является очень дерзким и смелым для своего времени. Сегодня же сама способность мечтать или убита, или заснула, или же находится в поврежденном состоянии. И находясь в сложившейся ситуации, необходимо не прославлять, ни поносить революцию, а задаваться вопросом, кто мы есть сами. И только там можно искупить позор предательства коммунистической идеи.