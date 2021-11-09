Уфа, 9 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В трех судах Башкирии произошли кадровые изменения. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Уфы назначен Айрат Ибрагимов. Председателем Янаульского районного суда стал Рустам Рафиков. Судьей Кировского районного суда Уфы назначен Артур Сулейманов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в МЧС по Башкирии также произошли кадровые изменения.