Сеул, , 10:18 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в конце этой недели в формате видеоконференции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, главы государств и правительств 21 страны обсудят восстановление экономики региона после пандемии коронавируса, глобальные цепочки поставок полупроводников и достижение углеродной нейтральности.

11 ноября Мун Чжэ Ин выступит с речью, в которой подчеркнёт роль Южной Кореи в обеспечении вакцинами стран с низким доходом и восстановлении цепочек поставок.