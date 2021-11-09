Сеул, 9 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в конце этой недели в формате видеоконференции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

По её словам, главы государств и правительств 21 страны обсудят восстановление экономики региона после пандемии коронавируса, глобальные цепочки поставок полупроводников и достижение углеродной нейтральности.

11 ноября Мун Чжэ Ин выступит с речью, в которой подчеркнёт роль Южной Кореи в обеспечении вакцинами стран с низким доходом и восстановлении цепочек поставок.