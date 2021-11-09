Председатель ярославского облизбиркома может смениться
Ярославль, 9 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Ярославской области формируется новый состав областной избирательной комиссии в связи с истечением срока полномочий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Состав комиссии формируется губернатором области и областной думой на основе предложений политических партий и общественных организаций. Кандидатуру председателя выдвигает Центральная избирательная комиссия. Сейчас облизбирком возглавляет Олег Захаров, ранее бывший членом ЦИК и назначенный на этот пост при предыдущем губернаторе Дмитрии Миронове. Сам Захаров хотел бы остаться в Ярославле.
Сбор предложений в новый состав комиссии завершится 16 ноября. Ожидается, что вопрос о кандидатуре председателя Ярославского облизбиркома ЦИК рассмотрит на этой неделе.