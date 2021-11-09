Чита, , 10:16 — REGNUM Дом культуры в поселке Холбон (Забайкальский) открылся после капитального ремонта, который проведён благодаря нацпроекту «Культура». Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

В результате капремонта у дома культуры теперь новые кровля, крыльцо, системы отопления и водоснабжения, электропроводка, противопожарное оборудование, санузел. Обновлены рабочие кабинеты, фойе, костюмерная, выполнен ремонт зрительного зала, проведено благоустройство прилегающей территории.

«Центральная площадь и ДК — архитектурная доминанта всего поселения. Ремонт дома культуры и его прилегающей территории создаст якорное культурно-развлекательное пространство и, в частности, будет отвечать целям программы создания комфортной городской среды, национальных проектов в области культуры и образования, улучшения качества жизни на сельских территориях», — считает член регионального штаба ОНФ Михаил Попов.

После ремонта холбонцы получили современное учреждение культуры, отвечающее стандартам качества предоставления услуг, а участники художественной самодеятельности — возможность развивать свое творчество в обновленном и красивом здании.

«С момента открытия и в первые месяцы этого года капитально отремонтированные дома культуры посетили свыше 35 тыс. человек. Это говорит о том, что учреждения стали более востребованными», — отметила заместитель министра культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

Напомним, национальный проект «Культура» состоит из трёх федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». На основании данных проектов разработаны региональные составляющие федеральных проектов.

Целью региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» является обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

Забайкальский край третий год участвует в мероприятиях национального проекта «Культура». В 2019—2020 годах обновились 25 домов культуры, на это выделено более 166 миллионов рублей. В 2021 году на капремонт семи домов культуры регион потратил более 45 миллионов рублей.