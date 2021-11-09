Ростов-на-Дону, , 10:15 — REGNUM Коммунальная беда пришла к жителям жилого комплекса «Северные высотки» на проспекте Комарова в Ростове-на-Дону. Нечистотами затопило лифтовые шахты, парковку и подвалы.

Порыв на водопроводе Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Информация о том, что уличная канализация дала течь, появилась в телеграм-каналах. По словам жильцов, коммунальная авария случилась ещё 5 ноября. Однако АО «Ростовводоканал» рассматривает заявки в течение трёх дней.

Ростовчанам пришлось самостоятельно предпринимать меры.

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