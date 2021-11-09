Тында, Амурская область, , 14:54 — REGNUM В городе Тында Амурской области благоустроили придомовые территории по пяти адресам. Заасфальтированы въезды во двор, тротуары и автостоянки, установлены бортовые камни и декоративные элементы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе правительства региона.

Детская площадка Yarregion.ru

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Работы шли в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Благодаря ему в Тынде также открыли новую детскою площадку с игровым комплексом, качелями и полосой препятствий. На обновление тындинских дворов потратили более семи миллионов рублей, на детскую площадку — 9,5 миллионов. Деньги были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

В целом в Амурской области нацпроект «Жильё и городская среда» позволит в этом году благоустроить города Благовещенск, Зею, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тынду, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, городское поселение Завитинск и посёлок городского типа Прогресс.

«Мы должны понимать, что для людей важны не только общественные пространства, которые и так находятся в неплохом состоянии, но и дворы, межквартальные проезды, их асфальтирование и освещение. Считаем, что Минстрою вновь необходимо рекомендовать регионам и муниципалитетам распределять не менее 2/3 объема средств на софинансирование благоустройства дворов. Ведь абсолютное большинство респондентов (82,2%) хотели бы, чтобы их двор был включен в программу по благоустройству», — отмечала координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Ивановской области Светлана Межирицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на федеральные деньги в 2021 году будет завершено благоустройство 77 объектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и завершены на 95%.