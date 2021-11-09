Тында, Амурская область, 9 ноября 2021, 14:54 — REGNUM В городе Тында Амурской области благоустроили придомовые территории по пяти адресам. Заасфальтированы въезды во двор, тротуары и автостоянки, установлены бортовые камни и декоративные элементы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Работы шли в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Благодаря ему в Тынде также открыли новую детскою площадку с игровым комплексом, качелями и полосой препятствий. На обновление тындинских дворов потратили более семи миллионов рублей, на детскую площадку — 9,5 миллионов. Деньги были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.
В целом в Амурской области нацпроект «Жильё и городская среда» позволит в этом году благоустроить города Благовещенск, Зею, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тынду, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, городское поселение Завитинск и посёлок городского типа Прогресс.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на федеральные деньги в 2021 году будет завершено благоустройство 77 объектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и завершены на 95%.