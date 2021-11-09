Чита, , 10:13 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 ноября 2021 года, за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 80 184, (+368 за сутки). Вместе с тем 67 467 пациентов (+242 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1686 человек (+7 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 203 находятся в тяжёлом состоянии (за сутки данные не изменились), 82 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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