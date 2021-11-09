Москва, , 10:12 — REGNUM Россия не тормозит подготовку встречи в «нормандском формате». Об этом сегодня, 9 ноября, в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Мария Захарова Петр Данилов © ИА Красная Весна

Захарова уточнила, что Россия не собирается участвовать в постановочном мероприятии, пояснив, что нужно наполнить его смыслом

«Следует выполнить то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», — пояснила она позицию МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все главы МИД стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Украина, Франция), кроме России, готовы к встрече и конструктивному диалогу.

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