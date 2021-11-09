Москва, 9 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. На территории поселения Сосенское в Новой Москве открылась общеобразовательная школа со спортивным уклоном «Москва-98». Об этом 9 ноября сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Gradkostroma.ru Бассейн спортивной школы

По её словам, школа рассчитана на 1125 учеников, в её строительство инвестор направил примерно 1,5 млрд рублей. Ученики начальных классов уже проводят занятия. С 29 ноября начнутся уроки для учеников с пятого по 11-й классы.

Отмечается, что основными направлениями в спортивной программе школы станут художественная гимнастика, синхронное плавание, вольная борьба, баскетбол и волейбол. Кроме того, предусмотрены дополнительные дисциплины — футбол, самбо, дзюдо, карате, тхэквондо.