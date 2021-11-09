Ханты-Мансийск, , 10:08 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 253 новых случая заражений коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (58 случаев), сообщает 9 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 256 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 9 ноября в Югре зарегистрировано 84 465 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 78 034 человека, 1461 пациент с COVID-19 скончался (на 12 человек больше, чем днём ранее).

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