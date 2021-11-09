Ульяновск, 9 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В лесах Ульяновской области усилили надзор за заготовкой и перевозкой древесины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Будущие деревья

8 ноября в области начался второй этап межведомственной профилактической акции «Лес», который продлится до 18 ноября. Её цель — выявление и предотвращение незаконных рубок на территории государственного лесного фонда.

Исполняющий обязанности главы минприроды Роман Кирпичников пояснил, что лесной надзор усилен «в связи с началом заготовки деревьев для новогодних праздников».

Рейды будут проводить мобильные группы, в состав которых входят представители лесничеств и полиции. Патрулированием охватят лесные участки, на дорогах организуют специальные посты.

Третий этап профилактической акции «Лес» начнётся в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года три года условного срока получил бывший заместитель «Инзенского лесничества», уличённый во взяточничестве. Следствие установило, что вынуждал одного из бизнесменов бесплатно передавать ему брёвна и доски.

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