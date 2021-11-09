Варшава, 9 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции осудил арест и нахождение под стражей в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили. Об этом 9 ноября сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Мы уважаем грузинскую судебную систему, но арест Саакашвили портит имидж Тбилиси. Польша помнит Саакашвили как друга Леха Качиньского, и мы просим грузинских коллег решить его дело мирным путем», — заявил Дуда.

Напомним, Саакашвили прибыл в Грузию после 8 лет отсутствия в начале октября, накануне местных выборов. Он был арестован, поскольку грузинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы за превышение полномочий. Несколько дней назад нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Михаила Саакашвили.