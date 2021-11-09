Симферополь, , 10:03 — REGNUM На показатели формирования коллективного иммунитета Республика Крым может выйти в начале 2022 года. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский 9 ноября.

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«Целевой показатель для Республики 1,2 млн населения. Если темп вакцинации, как сейчас, то к началу следующего года выйдем на показатели», — сказал Скорупский в эфире «Крым 24».

По его словам, «население все-таки осознало необходимость вакцинации от коронавируса» — в некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди.