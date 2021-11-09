Оренбург, , 10:02 — REGNUM В Оренбурге проезжая часть по ул. Володарского, которая является центральной транспортной артерией города, после капремонта стала уже. Факт признали в мэрии.

Улица Володарского у Оренбурге Пресс-служба администрации Оренбурга

Ранее в соцсетях оренбуржцы сетовали на то, что дорога стала узкой. Горожане недоумевали по поводу больших площадок для газонов, которые могут оказаться без зелени, а грязь с них будет переносится на тротуары и проезжую часть. Люди опасаются, что реализация такого проекта может привести к автомобильным пробкам.

В свою очередь, чиновники указали на то, что ранее проезжая часть ул. Володарского не соответствовала требованиям ГОСТа для нанесения разметки 1.3 (двойная сплошная линия разметки).

«Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что в определенных местах улицы Володарского наблюдается избыточная ширина проезжей части, которая используется под стихийную парковку. Мы пришли к выводу, что можно применить общемировую практику так называемой «городской диеты», когда излишние полосы упраздняются и отдаются под тротуары, озеленение, велодорожки. Соответственно, мы предложили решение сделать три полосы, одна из которых будет организована либо для реверсивного движения, либо для поворота налево, и парковочные карманы с двух сторон», — сказал главный архитектор АНО «Центр развития архитектуры и городской среды Оренбургской области» Евгений Попов.

После капитального ремонта проезжая часть сузилась на полметра. Вместо трех полос, организовано две полосы для движения. Чиновники подчеркивают, что ширина полос (5,5 метра — каждая) в обоих направлениях позволяет машинам разъехаться.

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