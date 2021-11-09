В Красноярском крае в ДТП погиб один человек, двое пострадали
Красноярск, 9 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Березовском районе Красноярского края произошло ДТП, в котором один человек погиб и двое пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, утром на 9 км автодороги Кузнецово — Зыково автомобиль ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Тойота Корона».
Женщина, находившаяся за рулём отечественного автомобиля, погибла на месте. Двое пассажиров-мужчин пострадали, они госпитализированы.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. После ДТП на указанном участке ограничили движение.
Как сообщало ИА REGNUM, два легковых автомобиля столкнулись в Верхнемамонском районе Воронежской области.
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