Ярославль, 9 ноября 2021, 10:01 — REGNUM Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что дважды получил отрицательный ПЦР-тест. О состоянии здоровья он рассказал в своём профиле в Instagram.
Поделился глава региона и ближайшими планами — 9 ноября он продолжит работать в режиме онлайн и обсудит вопрос ремонта дорог. Ещё Михаил Евраев попросил жителей Даниловского района рассказать ему о проблемах в комментариях — в ближайшем времени туда планируется выезд врио губернатора.
Напомним, о своём подтверждённом коронавирусе глава региона сообщил 2 ноября. Всю неделю болезни Михаил Евраев продолжал работать в дистанционном режиме.
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