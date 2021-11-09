Ярославль, , 10:01 — REGNUM Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что дважды получил отрицательный ПЦР-тест. О состоянии здоровья он рассказал в своём профиле в Instagram.

Михаил Евраев Yarregion.ru

«Хорошие новости. Вчера сдал ПЦР тест — результат отрицательный. Повторный тест показал аналогичный результат. Сегодня закрываю больничный и возвращаюсь к нормальному рабочему режиму. Спасибо всем за поддержку! Ну и на своём опыте могу сказать: вакцина работает. Чувствую себя хорошо. Есть несильный кашель — остаточное явление. Надеюсь, скоро пройдёт. Делаю дыхательную гимнастику каждый день. Пока сосредоточусь на рабочих встречах. Публичные мероприятия чуть подождут. Поездки в районы планирую возобновить со следующей недели», — сообщил врио губернатора.

Поделился глава региона и ближайшими планами — 9 ноября он продолжит работать в режиме онлайн и обсудит вопрос ремонта дорог. Ещё Михаил Евраев попросил жителей Даниловского района рассказать ему о проблемах в комментариях — в ближайшем времени туда планируется выезд врио губернатора.

Напомним, о своём подтверждённом коронавирусе глава региона сообщил 2 ноября. Всю неделю болезни Михаил Евраев продолжал работать в дистанционном режиме.

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