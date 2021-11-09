Москва, , 10:00 — REGNUM Поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновились 8 ноября и по данным на утро 9 ноября выросли более чем в два раза, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Экспорт газа Gazprom.ru

Так, прокачка по «Ямал — Европе» в Германию 9 ноября возросла до почти 860 тыс. кубометров в час по сравнению с около 360 тыс. кубометров вечером 8 ноября.

По данным Gascade, поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию прекратились 6 ноября. После этого начался реверс в обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» упала до нуля.

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