Уфа, , 10:02 — REGNUM Уголовное дело по факту незаконного изменения градостроительного плана г. Уфы возбуждено в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что совет города Уфы внес изменения в Правила землепользования и застройки города, Генеральный план города.

«При этом, в нарушение законодательства общественные слушания не проводились, проекты в данной части не размещались для ознакомления неопределенному кругу лиц, что является нарушением прав граждан», — говорится в сообщении пресс-службы.

По результатам этой проверки было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль ход и результаты расследования данного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Уфы обратились в следственные органы с заявлением о незаконном внесении изменений в генеральный план Уфы без проведения общественных слушаний по вопросу возможности застройки части лесопарковой зоны.

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