Новосибирск, 9 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Новосибирске за десять месяцев 2021 года произошло 2610 пожаров. Из них 371 — на объектах жилого фонда: в многоквартирных домах — 249, в индивидуальных — 122. Погиб 51 человек, травмы получили 128 человек. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Wikipedia.org Пожар в жилом доме

Отмечается, что по итогам девяти месяцев основными причинами пожаров остаются: неосторожное обращение с огнем — 1949 пожаров (75% от общего количества); нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 350 пожаров (13%); нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 145 пожаров (5,5%).

За аналогичный период 2020 года произошло 2536 пожаров (из них 334 — в жилых домах), погиб 41 человек, травмы получили 112 человек.