Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть новый постер аниме-сериала «Тигр и кролик 2» и назвал месяц премьеры второго сезона шоу. Об этом 9 ноября сообщает портал Anime News Network.

Netflix (сс) Stock Catalog

Поклонники сериала смогут увидеть продолжение в апреле 2022 года. Отмечается, что события в нём будут происходить после тех, что были показаны в полнометражной картине «Тигр и кролик: Восход» (Tiger & Bunny: The Rising), которая вышла на большие экраны 8 февраля 2014 года. В проекте участвуют актёры, которые озвучили персонажей оригинального шоу.

https://twitter.com/NetflixAnime/status/1457898875474219008

Напомним, первый сезон сериала «Тигр и кролик» известной аниме-студии Sunrise выходил в период с 3 апреля по 18 сентября 2011 года. По сюжету, в центре повествования находятся два супергероя, в мире которых люди со способностями борются с преступностью в рамках популярного телешоу. Персонажи недолюбливают друг друга, однако вынуждены работать вместе из-за приказа работодателя.

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