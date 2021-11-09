Находка, Приморский край, , 09:59 — REGNUM Всех членов экипажа грузового судна Rise Shine, севшего на мель в Японском море у побережья Находки, подняли на вертолёт МИ-8. Воздушное судно отправило ГУ МЧС региона, сообщило VL.ru.

Судно контейнеровоз

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Людей поднимали на вертолёт с помощью лебёдки. Организовать этот процесс удалось не сразу. Сейчас все члены экипажа контейнеровоза доставлены на берег. Когда почти все, кто был на борту судна, были подняты на вертолёт, очевидцы увидели приближающийся спасательный буксир «Лазурит».

Как сообщало ИА REGNUM, оказавшееся на мели судно шло под флагом Панамы из китайского города Нинбо в порт Восточный, на его борту находились 14 человек. Обстоятельства и причины ЧП во время доследственной проверки оценит Восточное региональное следственное управления на транспорте СК РФ.