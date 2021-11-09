Тбилиси, 9 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Протестующие сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к утру 9 ноября собрались у здания правительства страны в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Протест

По данным журналистов, председатель основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия объявил активистам о продолжении протеста.

«Акция будет проведена и возле минюста. Там находятся те, кто обязан обеспечить то, чтобы Саакашвили не был там, где они его держат сейчас, — сказал Мелия. — Никакого дома. Дом и семья — это площадь Свободы».

Сообщается, что протестующие требуют освободить Скашивали из тюремного заключения. Планируется проведение акций протеста в разных местах.

Напомним, акция протеста сторонников Саакашвили в Тбилиси началась вечером 8 ноября. Она продолжалась всю ночь. Возле здания МВД Грузии правоохранители задержали несколько человек, когда они попытались перекрыть дорогу.