Киев, , 09:58 — REGNUM На Украине средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС достигла рекордных 18,59 грн/л, (50,94 руб/л), свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка консалтинговой группы «А-95».

Газовый баллон Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, цена автогаза в сетях премиум-сегмента также побила рекорд. Так, сеть АЗС ОККО выставила цену 19,49 грн/л (+50 копеек за литр), WOG — 19,48 грн/л (+50 копеек).

Отмечается, что увеличение стоимости газа на АЗС вызвано ростом оптовых цен из-за резкого снижения импортных поставок в начале июля, роста стоимости пропан-бутана в ЕС и на внутреннем рынке России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Газпром нарастил транзит газа в Евросоюз через Украину до 88 млн кубометров.

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