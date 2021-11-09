Варшава, , 09:57 — REGNUM На официальной странице министерства иностранных дел (МИД) Польши в соцсети Twitter появился призыв к ЕС «незамедлительно ввести жесткие санкции против всех физических и юридических лиц, которые причастны к созданию миграционного кризис на польско-белорусской границе».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жесткие санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в несколько сотен человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.

Генерал Польской армии Роман Полько не исключил, что пограничники и военные могут открыто огонь по нелегалам, если те пойдут на штурм границы.