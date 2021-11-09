Вашингтон, 9 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Александр Овечкин может стать уникальным хоккеистом, если обойдёт Уэйна Гретцки по забитым голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 9 ноября заявил американский хоккеист Бретт Халл.

Michael Miller Александр Овечкин

«Я не скажу, что Овечкин уникальный в своём роде. До тех пор, пока он, возможно, не обойдёт Гретцки. Тогда он может стать уникальным», — сказал Халл.

При этом он добавил, что Овечкин является великим игроком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин догнал Халла по голам за карьеру в НХЛ и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории лиги. У обоих по 741 шайбе.