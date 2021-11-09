Ставрополь, , 09:57 — REGNUM Северный Кавказ в предстоящие сутки ожидает резкая смена погоды. Если в течение для 9 ноября в большинстве субъектов округа будет тепло и солнечно, а температура составит до +20°С, а местами и до +22°С, то уже к вечеру этого дня станет холодать, пойдет дождь, который сменится снегом. Такой прогноз дали в Северо-Кавказском управлении Гидрометцентра.

Снег

«10 ноября в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании, а также днём 10 ноября и в ночь на 11 ноября в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республике отдельные сильные осадки. <…> Ночью и утром местами туман, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии гололёд. Днём 10 ноября и в ночь на 11 ноября в Ингушетии и Чеченской Республике налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — говорится в сообщении синоптиков.

При этом в округе существенно похолодает. Ночью до +5…10°, а в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии до — 6°. Днем будет не выше +6°, в Дагестане до +10…15°.

«В горных районах температура воздуха ночью −2…−3°, в высокогорье до — 7°, 11 ноября в Карачаево-Черкесии до — 12°; днём −4…−1°», — предупредили в Гидрометцентре.

По ощущениям будет холодно еще и от того, что на ближайшие двое суток на Северном Кавказе будут дуть ветры, в горных районах Кабардино-Балкарии, в частности, скорость ветра может достигнуть 25 м/с, днём 10 ноября и в ночь на 11 ноября в Дагестане до 15−20 м/с.