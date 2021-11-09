Джакарта, , 09:57 — REGNUM Индонезия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством привитого населения. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

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«Благодаря этому достижению Индонезия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством сделанных прививок против коронавируса, наряду с Индией, США, Бразилией и Японией, а также внесла свой вклад в вакцинацию почти половины населения мира», — написал глава государства в Twitter.

https://twitter.com/jokowi/status/1457550850297974784

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии расширяет доступ к международным поездкам как для граждан Индонезии, так и для иностранцев в период действия ограничений по коронавирусу.

Подробнее в материале: Власти Индонезии расширяют доступ к международным поездкам