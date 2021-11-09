Москва, 9 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Москве ведутся работы по созданию многокилометрового рекреационного маршрута, сообщил 9 ноября мэр города Сергей Собянин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экотропа через болото в одном из московских парков

Он рассказал в личном блоге о работах, которые запланированы на северном участке парка «Яуза».

«Благоустройство поймы реки Яузы от МКАД до улицы Енисейской — это еще один этап в создании единого рекреационного маршрута до Ростокинского акведука протяженностью свыше 16 километров. Он свяжет Лосиный Остров, Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН, парк «Сокольники» и ВДНХ», — пояснил Собянин.

По его словам, на территории единой зелёной зоны обустроят панда-парк, экотропу со смотровыми площадками и местами для тихого отдыха. У москвичей появятся новые возможности для занятия йогой, проведения творческих вечеров.