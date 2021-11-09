Казань, , 10:20 — REGNUM В Татарии с 10 ноября приступят к проверкам региональных предприятий по отстранению от работы не привитых от COVID-19 сотрудников. Об этом заявила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

До 9 ноября, согласно постановлению главного санитарного врача Татарии, подлежащие вакцинации сотрудники должны быть привиты от коронавируса хотя бы один раз, в противном случае они будут отстранены от работы. Не прошедших иммунизацию вторым компонентом вакцины от COVID-19 отстранят от работы с 7 декабря.

«По постановлению у нас отстранения с 9 ноября. Понятно, что мы даем день работодателям, чтобы определиться, кого они отстраняют. Смотрим мы пока только наличие или отсутствие первой прививки, поскольку до второй еще есть время, с 10-го числа выходим с проверками по всей республике», — цитирует «Татар-информ» Авдонину.

Сотрудники надзорного ведомства через внутренние информационные системы просмотрят, в каких отраслях меньше всего вакцинированных и посетят их в первую очередь, добавила представитель республиканского управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 11 октября в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией объявили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Жителям с противопоказаниями к прививке необходимо документально их подтвердить. Для населения старше 60 лет организована вакцинация на дому. В трудовых коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников.

Читайте также: В Татарии вводят обязательную вакцинацию от COVID-19