Иваново, 9 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Экспресс-тестирование на коронавирус намерены организовать в школах Ивановской области среди учеников младших классов, тестирование будут проводить с согласия родителей. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам брифинга главы облздрава Артура Фокина 8 ноября.

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«Для оценки эпидемиологической ситуации в системе образования мы проведем добровольное тестирование школьников младших классов. Естественно, тестирование будет проводиться только с согласия родителей учеников», — сообщил директор департамента.

Экспресс-тестирование для учеников с первого по четвёртый класс намерены запустить уже в ближайшие дни, цель такого тестирования — выявление и разрыв возможных цепочек заражения инфекцией.

Отметим, что с 8 ноября ивановские школьники вернулись к учёбе — младшеклассники, а также ученики выпускных девятого и одиннадцатого классов учатся очно, остальные пока занимаются дистанционно.