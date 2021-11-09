Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и иномарки пострадали врач и два фельдшера «скорой». По факту аварии начата проверка. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Prokuror-kaluga.ru Автомобиль скорой медицинской помощи

Дорожная авария произошла около 18:15 мск 8 ноября у дома 18/1 по Ланскому шоссе. В результате столкновения автомобиля «скорой» и Hyundai пострадала 34-летняя женщина-врач и два фельдшера, мужчины 36 и 46 лет.

«Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.