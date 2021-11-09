Ярославль, 9 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Глава Ярославля Владимир Волков публично отчитал главу Дзержинского района города Екатерину Мусинову. Это произошло на еженедельном общегородском совещании в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Основные претензии мэра к главе состоят в том, что она якобы не появляется в проблемных дворах, где до сих пор продолжается благоустройство.

«Екатерина Юрьевна, я к вам хочу обратиться, как к главе. Единственный глава из всего коллектива, который самоустранился от работы. Не уделяет не то что должного внимания, вы вообще на территории не появляетесь. На дворах вас не видно. Самые сложные дворы у вас. Сейчас Ярослав Владимирович, фактически, вместо вас ежедневно проводит рабочие группы на территории. Обсуждает с подрядными организациями. Ну, так не годится. Мы так не можем работать. У нас срок был до 15 ноября. Да, до конца ноября ещё есть время, но для того, чтобы сделать вот самый сложный двор всей программы — это Урицкого. На Урицкого огромное количество бордюров надо ещё устанавливать», — обратился к Екатерине Мусиновой мэр Ярославля.

Заявил Владимир Волков и то, что двор должен быть закончен к концу месяца — этого жду жители.

«Я вас в таком формате, вот общего совещания прошу эту работу усилить ежедневно утром и вечером быть на объектах, быть с подрядными организациями во взаимодействии. И хотелось бы к концу месяца увидеть этот двор законченным. Потому что ожидания жителей очень серьёзные», — заключил чиновник.

Глава Дзержинского района никак не ответила на слова мэра. Отметим, что глава районной администрации не может являться заказчиком работ и, следовательно, у неё нет рычагов влияния на подрядчика. Заказчиком выступает «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», подчинённое департаменту городского хозяйства. При этом Мусинова ранее выезжала в проблемные дворы. Об этом, к примеру, рассказывал депутат облдумы Валерий Байло.