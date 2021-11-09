Ростов-на-Дону, 9 ноября 2021, 09:54 — REGNUM Ростов-на-Дону по итогам всероссийской переписи населения может не подтвердить статус города-миллионника. В настоящее время участие в переписи приняли менее миллиона горожан, сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.
«Приятно, что ростовчане активно участвуют статистическом исследовании. На сегодня перепись уже прошли более 972 тысячи человек. Часть людей посетили стационарные переписные участки. Сегодня их в Ростове 352, в том числе 13 — в МФЦ. К другим переписчики пришли прямо домой. Более 160 тысяч человек самостоятельно заполнили анкеты на сайте «Госуслуг», — написал сити-менеджер областного центра в Instagram.
ИА REGNUM напоминает, что всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и должна завершиться 14 ноября 2021 года. Темп переписной кампании в Ростовской области несколько опережает среднероссийский показатель. Участие в акции приняли более 3 млн человек.
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