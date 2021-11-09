Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону по итогам всероссийской переписи населения может не подтвердить статус города-миллионника. В настоящее время участие в переписи приняли менее миллиона горожан, сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Всероссийская перепись населения в МФЦ

«Приятно, что ростовчане активно участвуют в статистическом исследовании. На сегодня перепись уже прошли более 972 тысяч человек. Часть людей посетили стационарные переписные участки. Сегодня их в Ростове 352, в том числе 13 — в МФЦ. К другим переписчики пришли прямо домой. Более 160 тысяч человек самостоятельно заполнили анкеты на сайте «Госуслуг», — написал сити-менеджер областного центра в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и должна завершиться 14 ноября 2021 года. Темп переписной кампании в Ростовской области несколько опережает среднероссийский показатель. Участие в акции приняли более 3 млн человек.