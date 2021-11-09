Чебоксары, 9 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах на участке берегоукрепительного сооружения у Волги после вмешательства прокуратуры снесена незаконная постройка с различными сооружениями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Чувашии. По неофициальной версии, строения возвела одна из спортивных федераций республики.

R21.fssp.gov.ru Судебный пристав в Чувашии изучает материалы по постройке на Казанской набережной

Застроенным участком протяжённостью 70 погонных метров на Казанской набережной в Чебоксарах заинтересовалась природоохранная прокуратура. Надзорное ведомство вышло в суд с требованием освободить участок берегоукрепительного сооружения от незаконно размещённых объектов.

Согласно материалам дела, которые приводят в УФССП, одна из республиканских общественных организаций возвела в акватории Волги деревянное одноэтажное строение с террасой, двухэтажное блочное строение для охраны, колодец, беседки и забор, разместив рядом лодки и катера. По данным управления, у организации не было договора водопользования и строительства на комплексе ГТС.

Суд встал на сторону прокуратуры, обязав организацию освободить участок и привести его в первоначальный вид. В ведомстве сообщают, что УФССП привлекло руководство организации к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований в добровольном порядке, после чего сооружения были снесены.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года власти приняли решение о списании в Чебоксарах здания спортивной школы по плаванию для последующего строительства нового спортивно-оздоровительного комплекса.

Подробнее:Здание олимпийской школы по плаванию снесут в Чебоксарах