Сеул, , 09:52 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи генерал Вон Ин Чхоль посетит Бельгию и ОАЭ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета.

По их словам, с 10 по 12 ноября генерал Вон посетит штаб-квартиру НАТО и встретится с высокопоставленными военными, включая председателя Военного комитета НАТО адмирала Роберта Бауэра и Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Тода Даниэля Уолтерса, председателя Военного комитета ЕС Клаудио Грациано и министра обороны Бельгии Мишеля Хофмана.

Известно, что представитель Южной Кореи обсудит с представителями НАТО и Бельгии вопросы сотрудничества и пути укрепления военных обменов, а также попросит их поддержать усилия Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

13 ноября Вон Ин Чхоль отправится в ОАЭ, где встретится с министром обороны Мохаммадом Ахмедом Аль Боварди, а также посетит подразделение южнокорейского спецназа Ark Unit.