Варшава, 9 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В здании министерства обороны Польши состоялось заседание кризисного штаба правительства с участием президента республики Анджея Дуды и руководителями всех силовых ведомств и спецслужб. Об этом 9 ноября сообщает Polskie Radio.

Петр Драбик Анджей Дуда

Мероприятие было посвящено обсуждению обострения ситуации на польско-белорусской границе.

«Во время заседания были скоординированы действия властей по защите границы от нелегалов, разработан план действий. Все службы теперь четко знают, как именно надо действовать при разных вариантах развития событий», — сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в несколько сотен человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.