Владивосток, 9 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель в районе мыса Козино в Японском море спасены. Об этом 9 ноября сообщили в ГУ МЧС РФ.

Судно контейнеровоз

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«Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолёта Ми-8», — уточнили ТАСС в ведомстве.

«Только что людей с судна сняли, оно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что контейнеровоз Rise Shine подал сигнал о посадке на мель в заливе Восток в Японском море, поступил в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю утром 9 ноября. Из города Находка к месту происшествия выдвинулась оперативная группа Находкинского пожарного гарнизона.

На борту контейнеровоза, который шёл под флагом Панамы, находятся 14 человек, все они — граждане Китая. Собственником контейнеровоза является компания Often Trading Company Ltd.

В результате ЧП судно получило серьёзные повреждения, но не переломилось. Опасности разлива топлива нет. Обстоятельства и причины произошедшего в ходе доследственной проверки оценит Восточное региональное следственное управления на транспорте СК РФ.