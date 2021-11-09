Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что нужно двигаться дальше в списке лучших Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 ноября сообщает журналист Том Гулитти в Twitter.

Александр Овечкин Nhl.com

«Приятно находиться в этой компании. Речь идёт о довольно больших числах, так что нужно просто двигаться дальше», — сказал Овечкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин вышел на четвёртое место по заброшенным шайбам в истории НХЛ. Он забил свой 741-й гол и догнал Бретта Халла.

Читайте также: Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла по голам за карьеру в НХЛ