Овечкин прокомментировал выход на четвёртое место по голам за карьеру в НХЛ
Вашингтон, 9 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что нужно двигаться дальше в списке лучших Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 ноября сообщает журналист Том Гулитти в Twitter.
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Александр Овечкин
«Приятно находиться в этой компании. Речь идёт о довольно больших числах, так что нужно просто двигаться дальше», — сказал Овечкин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин вышел на четвёртое место по заброшенным шайбам в истории НХЛ. Он забил свой 741-й гол и догнал Бретта Халла.
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