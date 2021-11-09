Нижний Новгород, , 09:49 — REGNUM Конкурс по выбору подрядчика разработки проекта и строительства линии Нижегородского метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная» приостановлен из-за жалобы, направленной в ФАС (Федеральная антимонопольная служба) России. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на портале Госзакупок.

Нижегородское метро Алексей Трефилов

С жалобой в отношении заказчика — МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) и уполномоченного органа — ГКУ «Центр размещения заказа Нижегородской области» обратилось ООО «Просперити» (Санкт-Петербург). Заявитель просит признать в действиях заказчика и уполномоченного органа нарушения пункта 8 части 1 статьи 54.3, части 6 статьи 56.1 Федерального законаN 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Жалоба подана 2 ноября, рассмотрение заявления назначено на 10 ноября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс с ограниченным участием в электронной форме по выбору подрядчика продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде был объявлен 1 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 35,584 млрд рублей. Подрядчик должен проработать не менее двух вариантов участка от станции «Горьковская» до станции «Сенная» с промежуточной станцией «Оперный театр» («Площадь Свободы»). Стоимость контракта только по разработке проекта составит 1,349 млрд рублей, строительство — 34,234 млрд рублей. По контракту срок окончания всех работ — 31 декабря 2025 года.

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