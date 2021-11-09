Рязань, 9 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Увеличить количество бригад скорой помощи за счёт более эффективного использования имеющихся ресурсов и материально-технической базы станции планируют в Рязани. Об этом на заседании правительства региона 8 ноября сообщил губернатор Николай Любимов.

Gubernator.stavkray.ru Скорая помощь

По слова главы региона, в 2022 году ожидается дополнительная поставка спецмашин. Для работы на них будут привлекать студентов-медиков старших курсов.

«Дополнительные бригады планируется организовать посредством привлечения в качестве фельдшеров студентов выпускных курсов медколледжа. Таким образом, в бригаде будет два опытных сотрудника и один начинающий», — сказал губернатор.

По нормативам в Рязани ежедневно должно действовать 57 бригад скорой помощи, однако в конце октября их количество снижалось до 20, а в среднем в городе работает 43 машины.