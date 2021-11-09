Барнаул, , 09:48 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 9 ноября прививки от коронавируса получили 851 907 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 3305 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Из общего числа привитых 87 454 жителя региона получил первую прививку (всего +1559 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 744 525 человек (+1580 за сутки). Также известно о 19 928 ревакцинированных (+166 за сутки).

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 060 663 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (+21 450 за последние сутки).

Читайте также: Алтайский край в нерабочую неделю поставил рекорд по темпам вакцинации