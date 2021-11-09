Ярославль, , 09:47 — REGNUM Комиссия УФАС России по Ярославской области вынесла заключение по делу о нарушении закона при госзакупках квартир в строящихся домах для детей-сирот в Ярославле с участием компании депутата облдумы Романа Фомичёва. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Правительство Ярославской области

Комиссия установила, что чиновники департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области и представители ООО «Выбор» (его и возглавлял ранее Фомичёв) и ООО «ЖК Гончаров» вступили в сговор с целью ограничения конкуренции. Благодаря этим действиям контракты на 143,9 млн рублей (84 квартиры), 197,4 млн рублей (120 квартир) и 51,1 млн (27 квартир) в 2018 году получили именно эти две компании.

Документы были составлены так, что никакие другие фирмы принять участие в аукционе не смогли. Ведь на момент аукциона она должны были строить дома, в которых есть 84, 120 или 27 квартир требуемой площади. Причём все квартиры по каждому контракту должны были располагаться в одном доме. Иначе говоря, закупка планировалась под конкретного застройщика.

«Согласно справке департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля рынок долевого строительства на территории г. Ярославля также является высоко конкурентным. Однако вменяемое ДИЗО ЯО, ООО «Выбор» и ООО ЖК «Гончаров» нарушение не позволило ни одному из данных хозяйствующих субъектов принять участие в рассматриваемых закупках», — сообщается в заключении комиссии УФАС.

УФАС разослало запросы другим строительным фирмам, и все они подтвердили: условия конкурсной документации не позволили им участвовать в закупках. ЖК «Гончаров» и «Выбор» поочерёдно участвовали в закупках друг друга, создавая видимость конкуренции. Как указано в документе, факт нарушения подтвердило заявление лица, «осуществлявшего общее руководство производственно-строительным холдингом ГК «ФОРА», в который входит, в том числе, ООО «Выбор», ООО «Фора-Констракшн». Само лицо в документе не указано, но очевидно, что речь идёт о депутате облдумы Романе Фомичёве.

«Согласно данному заявлению, ДИЗО ЯО осуществляло координацию деятельности ООО «Выбор» и ООО ЖК «Гончаров» по участию в рассматриваемых закупочных процедурах. Как указывает <…>, при проведении вышеназванных закупок требования к количеству и общей площади жилых помещений, установленные в Техническом задании, формировались заказчиком на основании полученной отООО «Выбор» и ООО ЖК «Гончаров» информации о наличии у них строящихся многоквартирных домов», — говорится в заключении комиссии УФАС.

Интересно, что руководитель «Форы» указывал, что контракты на строительство квартир для сирот якобы были не выгодны фирме, однако чиновники требовали, чтобы фирма участвовала в аукционах под угрозой неоплаты ранее заключённого контракта.

Неясным осталась ситуация с начальной ценой квартир. Как выяснилось, она была сформирована на основании коммерческих предложений фирм без адресов строящихся домов. Иначе говоря, стоимость была взята «с потолка». Цена соответствовала среднерыночной цене готовых квартир. Как полагает комиссия УФАС, в случае с долевым строительством она могла быть ниже. Но к выводу о завышении цены антимонопольщики так в итоге и не пришли.

«Таким образом, Комиссия приходит к выводу о наличии в действиях ДИЗО ЯО, ООО «Выбор», ООО ЖК «Гончаров», выразившихся в заключении антиконкурентного соглашения при проведении закупок на право заключения государственных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот, нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции», — сказано в заключении комиссии УФАС.

Решение о привлечении к административной ответственности чиновников областного правительства и застройщиков УФАС должно вынести 15 ноября. Правда, по одной из закупок ответственность уже не наступит — истёк срок давности в три года. По ещё одной закупке он истечёт 16 ноября. Именно поэтому антимонопольщики спешат вынести решение.

Стоит отметить, что материалы в ФАС поступили от следственных органов, которые расследуют уголовные дело о коррупции в областном правительстве, по одному из которых проходит и депутат Фомичёв. Квартиры для сирот компания «Выбор» пока не сдала.

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