Варшава, , 09:46 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак на странице в соцсети Twitter сообщил, что было принято решение повысить боевую готовность Польских войск территориальной обороны на границе с Белоруссией.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боевая готовность войск территориальной обороны в граничащих с Белоруссией воеводствах повышена до 6-ти часов. В Мазовецком воеводстве — до 12 часов. Мы готовимся защищать границу вместе с пограничниками и МВД», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в несколько сотен человек собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.